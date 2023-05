Ucraina: comandante forze di terra Syrskyi, russi respinti a un massimo di due chilometri a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito ucraino ha costretto le forze russe a ritirarsi a una distanza massima di due chilometri in alcune zone del fronte in direzione Bakhmut. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Rbk Ucraina", citando il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. "Grazie alla difesa ben ponderata nella direzione di Bakhmut, stiamo ottenendo dei risultati rispetto alle azioni efficaci condotte dalle nostre unità. In alcune aree del fronte, il nemico non ha potuto resistere all'assalto dei difensori ucraini e si è ritirato a una distanza massima di 2 chilometri", ha spiegato Syrskyi. Nonostante la significativa concentrazione di truppe e le forti dichiarazioni dei comandanti russi sulla loro intenzione di prendere Bakhmut entro il 9 maggio, gli occupanti non sono stati in grado di catturare la città, ha detto Syrskyi. (Kiu)