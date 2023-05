Egitto: ministro Esteri invita Paesi europei a rispettare impegni su rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha invitato i Paesi europei a rispettare i loro obblighi internazionali in materia di rifugiati. "L'Egitto ospita un gran numero di espatriati nelle sue terre e dà loro la libertà di risiedere, lavorare e vivere come egiziani", ha detto Shoukry in un'intervista al canale egiziano "Sada El-Balad". "L'Egitto non può sopportare i fardelli senza che l'Europa si assuma le sue responsabilità, dato che le sue risorse superano le nostre", ha spiegato. "L'Europa parla sempre di diritti umani, e non c'è questione più importante della minaccia alla vita che incombe su centinaia di migliaia di sudanesi, ha detto Shoukry. (Cae)