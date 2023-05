Partecipate: ritirati pignoramenti Roma Metropolitane, ipotesi 4,5 milioni in più da Comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nodo principale, tuttavia, riguarda l'erogazione degli stipendi dei dipendenti in attesa del superamento dell'attuale situazione di precarietà della società messa in liquidazione negli anni scorsi. "Ci sono 11 milioni di euro che possono essere spesi per Roma Metropolitane e nella variazione di bilancio ne chiederemo altri 4,5 per rafforzare la dotazione economica da qui al momento della fusione", ha spiegato l'assessore. "La vicenda degli stipendi è certamente la nostra priorità, lo è così tanto che a mio avviso la commissaria di Metro C potrebbe valutare strade alternative per far sì che la garanzia dell'operatività di Roma Metropolitane a servizio di Metro C possa essere valorizzata o ampliata rispetto a oggi - ha sottolineato l'assessore -. Tutto parte da rendere operativa la sede, avere i soldi per pagare Roma Metropolitane e Roma servizi per la mobilità sempre nell'ottica della fusione e poi pensare alla parte strutturale" e "l'auspicio è che anche il governo possa dare una mano, a supporto della commissaria di governo che ha indicato la volontà di avvalersi di Roma Metropolitane come soggetto attuatore di Metro C". Il pagamento degli stipendi al momento è in ritardo di quattro mesi. (Rer)