Usa: da esperti Fda via libera a pillola anticoncezionale Opill senza prescrizione medica

- Un gruppo di esperti associato all’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha affermato che i benefici derivanti dalla disponibità sul mercato della pillola anticoncezionale Opill, senza bisogno di una prescrizione medica, sono maggiori rispetto ai rischi. Il parere, approvato oggi all’unanimità dal panel, dovrà essere confermato dalla Fda questa estate. Secondo gli esperti, la misura faciliterebbe notevolmente l’accesso ai farmaci contraccettivi negli Stati Uniti, aiutando anche le giovani donne e le ragazze che, per motivi di tempo o legati alle proprie disponibilità economiche, hanno difficoltá a prenotare una visita medica. L’approvazione definitiva non è scontata, dal momento che in passato gli scienziati della Fda hanno espresso preoccupazione in merito al possibile acquisto della pillola da parte di donne affette da condizione mediche o patologiche che renderebbero sconsigliabile l’assunzione del farmaco, come il tumore al seno. (Was)