Municipio Roma IX: De Juliis-Pasetti (Fd'I), parchi e giardini nel degrado tra erba alta

- Nel Municipio Roma IX, parchi e giardini delle scuole "sono inagibili con erba altissima ed evidente stato di abbandono, rifiuti, marciapiedi inutilizzabili a causa delle erbacce, da quelli di Castel di Leva e Trigoria anche se la situazione è simile anche per i quartieri più centrali". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia al Municipio Roma IX, Massimiliano De Juliis e Laura Pasetti. "Insomma la fruizione del verde nel Municipio IX è praticamente impossibile in particolare a mamme con bambini e passeggini, anziani e disabili - proseguono -. A questo si aggiungono le rotatorie sulle quali le erbe infestanti hanno raggiunto dimensioni tali da rendere insicura la viabilità. La manutenzione del verde pubblico richiede un'attenta valutazione e questo necessariamente prevede lo studio di una puntuale programmazione degli interventi ordinari e straordinari e, in virtù delle somme ricevute in bilancio, credevamo si potesse tornare ad una normalità. È evidente che questo non è accaduto. Mentre si procede a inaugurazioni di mostre, il verde e in particolare le periferie, sono totalmente abbandonate con evidente degrado e mancanza di decoro, sicurezza e fruibilità. Chiediamo che gli interventi di manutenzione del verde orizzontale e verticale vengano ripresi puntualmente al fine di rendere fruibili i parchi, i giardini scolastici, i marciapiedi e la sicurezza sia nei parchi che nella viabilità". (Com)