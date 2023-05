Egitto: calo delle obbligazioni dopo la decisione di Moody's di rivedere il proprio rating creditizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating del credito Moody's ha posto sotto revisione il rating di solvibilità a lungo termine dell'Egitto in valuta estera e locale, con la possibilità di declassarlo da B3 a un livello inferiore. Lo ha dichiarato l'agenzia in un comunicato pubblicato sul suo sito. I progressi nella vendita di beni di proprietà statale sono stati più lenti del previsto, ha affermato Moody's, aggiungendo che i rischi per i piani di finanziamento dell'Egitto sono stati una delle ragioni principali per mettere sotto revisione il rating del credito. Secondo i media egiziani le obbligazioni egiziane denominate in dollari, uno dei più importanti strumenti di debito su cui l'Egitto fa affidamento per i prestiti, sono diminuite a causa della dichiarazione di Moody's. Le preoccupazioni degli investitori stranieri sono aumentate anche in seguito alla dichiarazione della società di indici azionari globali “Msci”, che ieri ha approvato "un trattamento speciale" per il mercato egiziano dopo le lamentele ricevute dagli investitori. Per quanto riguarda la banca d'affari statunitense Jp Morgan, infine, questa prevedeva che il completamento da parte dell'Fmi della sua revisione dell'economia egiziana, il prossimo giugno, porterà al rilascio di fondi sospesi per l'Egitto da istituzioni internazionali per un valore di 3,1 miliardi di dollari nell'anno fiscale in corso.(Cae)