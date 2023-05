Ue: assessora Pari opportunità Roma, astensione su convenzione Istanbul ritorno a passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensione sulla convenzione di Istanbul "è un ritorno al passato. La Meloni dia spiegazioni". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Pari opportunità di Roma, Monica Lucarelli. "Oggi - prosegue - è una giornata di festa con un retrogusto amaro, il Parlamento europeo ha finalmente votato a favore dell'adesione dell'Ue alla Convenzione del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la cosiddetta Convenzione di Istanbul. Non grazie ai nostri leader di governo, i partiti di Meloni e Salvini si sono astenuti. Una decisone pesante che ha bisogno di spiegazioni, non si difendono le vittime con i vizi di forma ma con la sostanza. Giorgia Meloni è la prima presidente del consiglio donna, lo sia anche per le donne e ci spieghi cosa è successo. Glielo chiedo da assessora ma soprattutto da donna e madre" conclude Lucarelli. (Com)