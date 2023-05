Imprese: Italia guida decarbonizzazione dell’acciaio in Europa, 80 per cento da fonte elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre l’80 per cento dell’acciaio italiano viene prodotto tramite forni elettrici, quindi in maniera decarbonizzata, mentre in Europa il 60 per cento circa dell’acciaio che si produce è ancora fatto con gli altiforni e il carbone. L’Italia gioca un ruolo strategico con l’industria siderurgica e più in generale manifatturiera per l’economia, il paese traina il settore in Europa dal punto di vista della produzione green dell’acciaio. Per il Presidente della federazione che rappresenta le imprese siderurgiche italiane, Antonio Gozzi, il primato dell’elettrosiderurgia italiana e dell’Italia come paese che produce la maggior quantità europea di acciaio decarbonizzato “è una cosa sconosciuta. Economia circolare e decarbonizzazione, gli assi importanti della siderurgia italiana vengono poco narrati, dobbiamo fare di più noi”. È un tema centrale emerso nell’ambito di “Made in Steel” a Fiera Milano Rho, dove oggi si è tenuta l’assemblea della Federazione imprese siderurgiche italiane aperta al pubblico. “Dobbiamo spiegare fin dalle scuole ai ragazzi che la siderurgia italiana è un settore innovativo, moderno, tecnologico, di grande ricerca e sviluppo. Sta a noi avere la capacità di comunicare” ha messo in luce Gozzi, portando l’esempio “del nostro laminatoio di Brescia finito in questi giorni, una grande macchina per la realizzazione di travi da costruzione d’Europa ed è completamente green”. Per il presidente di Federacciai “bisogna fare politiche industriali europee, bisogna che l’Italia giochi la sua partita e abbia in mano la carta degli elettro siderurgici per mettere un primato sui tavoli europei”. L’Europa “spesso è pronta a fare la romanzina all’Italia e a farle fare i compiti, in questo caso noi siamo avanti agli altri, quindi possiamo dire la nostra in maniera autorevole”. (segue) (Rem)