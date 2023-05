Imprese: Italia guida decarbonizzazione dell’acciaio in Europa, 80 per cento da fonte elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul percorso di decarbonizzazione della produzione dell’acciaio e sui prossimi obiettivi, Gozzi ha sottolineato che “non vogliamo solo essere la siderurgia europea più decarbonizzata come siamo già oggi: partendo da questo primato, vogliamo confermarci come campioni europei e abbiamo in testa di essere nel 2030 la prima siderurgia del mondo che raggiunge una produzione di acciaio completamente green, anche se ciò comporta un orizzonte di sfide e di sacrifici”. Per superare tali sfide, è necessaria anche la collaborazione dell’Unione Europea, che per quanto riguarda le scelte sull’industria “sono stati molto difficili. Un’Europa, tutta concentrata sulla finanza, sulla disciplina fiscale, sul cambiamento climatico e sulla digitalizzazione dell’economia è sembrata non avere alcuna attenzione e passione per l’industria manifatturiera e in particolare per quella di base. Un’impostazione per così dire ‘nordica di Paesi ormai senza industria, che importano tutto, solo concentrati sulla lotta al cambiamento climatico”. (segue) (Rem)