Imprese: Italia guida decarbonizzazione dell’acciaio in Europa, 80 per cento da fonte elettrica (3)

Gozzi ha sottolineato anche la difficoltà europea di adottare "una comune politica energetica che ha condotto i singoli Stati a prendere misure a sostegno delle imprese nazionali. Tali misure, hanno penalizzato ancora una volta le imprese italiane che stanno pagando l'energia elettrica più delle concorrenti francesi, spagnole e tedesche. Ma anche la vicenda dell'enorme mole degli aiuti di stato autorizzati per gli anni 2021 e 2022 dalla Commissione Europea, più di 750 miliardi di euro nel biennio di cui oltre il 50 per cento è andato alle imprese tedesche, più del 25 per cento alle imprese francesi e solo il 7,5 per cento alle imprese italiane, è destinata a creare nuove distorsioni e a sfavorire le imprese di quei Paesi, come l'Italia, che hanno meno disponibilità di bilancio. L'Europa deve cambiare approccio e deve farlo rapidamente pena una vera e propria desertificazione industriale del continente". Gozzi ha auspicato che il nuovo Parlamento e la nuova Commissione, "che i cittadini europei eleggeranno nel 2024, prendano atto degli errori commessi, correggano il tiro, comprendano la necessità di difendere l'industria europea e di sostenerla come un bene comune nelle grandi sfide del nuovo millennio. Anche noi industriali dobbiamo recitare la nostra parte e fare di più per rappresentare questa esigenza e lo dobbiamo fare con i colleghi degli altri Paesi dell'Unione. Per troppo tempo siamo stati timidi nel sostenere le nostre ragioni". Tuttavia, anche l'Italia deve fare la sua parte e "in assenza di politiche industriali comuni anche nel nostro settore – ha continuato Gozzi – si stanno accentuando le asimmetrie all'interno del mercato unico provocate dagli interventi di sostegno e aiuto dei singoli Stati che scatenano una squilibrata competizione intraeuropea".