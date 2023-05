Imprese: Italia guida decarbonizzazione dell’acciaio in Europa, 80 per cento da fonte elettrica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i problemi inerenti i cambiamenti portati avanti dall’Italia in materia di transizione, il primo è “l’ingentissimo costo di riconversione”, ossia 1 miliardo di euro di investimento per ogni milione di tonnellate di produzione riconvertita, secondo le stime di Eurofer. “Ciò significa che le risorse necessarie per la decarbonizzazione di almeno una parte della siderurgia europea si aggirano intorno ai 50 miliardi di euro e non esiste nessun piano europeo per finanziarli” ha spiegato Gozzi. Il secondo problema è relativo alla “fortissima crescita” del fabbisogno aggiuntivo di rottame e cariche metalliche causato dalla comparsa di decine e decine di nuovi forni elettrici, che si calcola nella dimensione di circa 50 milioni di tonnellate/anno. “Disponibilità che oggi non esiste: l’Europa esporta ogni anno circa 20 milioni di tonnellate di questa materia prima critica e, anche riuscendo a bloccare questo flusso di esportazioni, ne mancherebbero sempre altri 30 milioni” ha ricordato Gozzi. Il terzo problema è il fabbisogno aggiuntivo di energia elettrica destinata a sostituire il carbone nei processi di fusione. (segue) (Rem)