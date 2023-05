Imprese: Italia guida decarbonizzazione dell’acciaio in Europa, 80 per cento da fonte elettrica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il decreto ex Ilva promosso dal ministro Urso come una soluzione che consente al governo di poter trasformare le risorse finanziarie in capitale sociale da subito “è tutt’altro che chiaro”, perché “se non c’è chiarezza sul piano industriale, su chi ci mette i soldi e su chi comanda, non si va avanti”. La magistratura di Taranto “tiene ancora sotto sequestro gli impianti, non si capisce per quale ragione, visto che l’ambientalizzazione è stata fatta”. Dal punto di vista dell’ambientalizzazione, cioè della protezione dei cittadini di Taranto dalle emissioni nocive della fabbrica “si son fatti enormi passi avanti negli ultimi anni, anche grazie alle gestioni commissariali, prima ancora alla famiglia Riva, perché il piano ambientale di Taranto è praticamente stato realizzato tutto” ha spiegato Gozzi, che ha sottolineato come Taranto “sia lo stabilimento più ambientalizzato del mondo in questo momento”. Oggi c’è il tema della decarbonizzazione “ma è un’altra cosa rispetto all’ambientalizzazione, che è la protezione dagli agenti inquinanti, mentre la prima è la riduzione delle emissioni di Co2 in atmosfera. Sulla magistratura so soltanto che il 96-97 per cento del piano di ambientalizzazione è stato realizzato. Voglio capire qual è il tema che manca”. Per Gozzi “c’è un grande tema di confronto tra socio pubblico e privato che costituisce una delle grandi questioni aperte che deve essere risolta, altrimenti non si va avanti”. Rispetto agli anni “durissimi della mia prima presidenza di Federacciai, nei quali lo scontro fra salute e lavoro raggiunse livelli parossistici con eccessi politici, mediatici e giudiziari, la situazione sembra ora modificata in meglio, seppur permangano incognite e criticità” ha confessato Gozzi. Relativamente al confronto sul piano industriale e sulle sue implicazioni fra il privato, “nostro associato, che oggi è socio di maggioranza e lo Stato, già presente significativamente in Acciaierie d’Italia e che per contratto può salire in maggioranza, prosegue con difficoltà. Se la siderurgia più grande del mondo, mettendo soldi e management, si impegna a rilanciare l’asset industriale più importante del Paese non si può pensare a soluzione migliore. Se non è così bisogna pensare ad altro. Noi come Federacciai non siamo mai stati ideologicamente contrari ad una presenza dello Stato nel capitale della società che deve gestire il rilancio dell’ex Ilva di Taranto, specie in un momento così difficile. Abbiamo sempre concepito tale presenza come transitoria ma necessaria e finalizzata ad accompagnare il processo di risanamento e rilancio di questo asset strategico per il Paese, per poi rimetterlo sul mercato. È il momento di uscire dalle incertezze”. (Rem)