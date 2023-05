Partecipate: Zannola-Tempesta (Pd), a breve stipendi lavoratori Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nelle commissioni congiunte del Campidoglio, Mobilità e Bilancio, "abbiamo nuovamente affrontato la situazione di Roma Metropolitane e la notizia data dall'assessore Patanè è che, a breve, sarà possibile pagare gli stipendi ai lavoratori e superare finalmente la crisi che va avanti da mesi". Lo dichiarano in una nota Giovanni Zannola e Giulia Tempesta del Pd, rispettivamente presidenti delle commissioni Mobilità e Bilancio. "Siamo felici di dare questa notizia perché la situazione dei lavoratori e delle loro famiglie ci sta molto a cuore - aggiungono -. Questa fase critica è superata in quanto le società pignoratrici hanno appena annunciato di ritirare le procedure, per cui Roma Capitale può determinare il pagamento delle attività svolte dalla società, la liquidazione delle spettanze, dopo 3 mesi di importanti difficoltà economiche. Va dato atto e ringraziare i lavoratori di Roma Metropolitane perché nonostante questa criticità non hanno interrotto le attività e questo non era scontato". (segue) (Rer)