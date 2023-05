Partecipate: Zannola-Tempesta (Pd), a breve stipendi lavoratori Roma Metropolitane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre accanto agli 11 milioni stanziati in bilancio per Roma Metropolitane, ne verranno richiesti altri 4 e mezzo in assestamento - sottolineano Zannola e Tempesta -, in modo da garantire l'operatività fino all'incorporazione, ora possibile dal momento che Roma Servizi per la mobilità ha modificato il proprio statuto ed è quindi pronta ad avviare l'iter. Abbiamo voluto affrontare questa tematica sempre con lo stesso approccio, sia in commissione che fuori, con la volontà di tenere in piedi l'azienda che è stata purtroppo incanalata in un percorso maldestro e tortuoso da chi ci ha preceduti negli ultimi anni. Vorremmo meno burocrazia per accelerare al massimo i tempi, specie quelli che concernono il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Continueremo a lavorare per una soluzione definitiva rapida e per la fusione con Roma Servizi per la mobilità. Ringraziamo infine le organizzazioni sindacali che hanno dato il loro contributo positivo alla seduta delle commissioni di oggi". (Rer)