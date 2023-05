Imprese: Fim Cisl, insistenti voci di vendita Electrolux ai cinesi Midea, governo convochi tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La persistente notizia sulla possibile cessione del marchio Electrolux alla multinazionale cinese Midea, “rende sempre più urgente la convocazione del tavolo sul settore degli elettrodomestici che unitariamente Fim, Fiom, Uilm chiediamo da tempo al governo”. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale Fim Cisl, Massimiliano Nobis. “Questo soprattutto alla luce dell’annuncio fatto dal governo il primo maggio sulla strategicità del settore dell’elettrodomestico a fronte dell’occupazione, l’economia e il know-how industriale che muove. I circa 14 miliardi di fatturato annuo, in gran parte relativi all’export, gli oltre 30.000 posti di lavoro di addetti a cui si sommano circa 1000.000 nell’indotto, rappresentano un patrimonio per il nostro Paese. In questa fase di forte stagnazione economica e l’inflazione che morde costantemente la busta paga dei lavoratori, continuiamo a chiederci quale sia la visione strategica del governo per sostenere il settore dell’elettrodomestico. Le risorse del Pnrr possono essere impiegate per la ricerca e lo sviluppo di prodotti che rispondano alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico mantenendo così un profilo qualitativo del made in Italy anche in questo settore. Per noi è importante ricostruire una filiera dell’elettrodomestico che permetta di creare un sistema insieme alle grandi aziende, ottimizzando i tempi di produzione e riducendo i costi del prodotto, investendo sulle competenze professionali e il design", sottolinea Nobis. (segue) (Rin)