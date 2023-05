Imprese: Fim Cisl, insistenti voci di vendita Electrolux ai cinesi Midea, governo convochi tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono risposte urgenti - aggiunge - da parte del governo per questo importante settore, i dati presentati lo scorso 7 marzo dall’associazione datoriale Applia confermano una situazione preoccupante: nel 2022 la produzione è diminuita del 18 per cento, in evidenza la difficoltà del comparto lavaggio. La contrazione della produzione è legata principalmente al calo dei consumi, sia del mercato interno che nell’area Ue, e in questi primi mesi dell’anno, in molti stabilimenti del bianco sono più i giorni di cassa integrazione che di lavoro, con notevoli difficoltà per i lavoratori e alle loro famiglie che vedono ridotte le loro buste paga. Ci aspettiamo quindi una convocazione da parte del governo anche rispetto all’operazione di cessione di Whirlpool Emea ai turchi di Arcelik, annunciata a margine del ‘Decreto Lavoro’ del primo maggio scorso, per capire come intende esercitare la golden power a salvaguardia del patrimonio tecnologico, della produzione e quindi dei livelli occupazionali. Riteniamo però urgente a questo punto che l’intervento del governo, anche alla luce di queste ulteriori e insistenti voci, vada esteso a tutto il settore dei grandi elettrodomestici per poter definire una visione strategica di lungo periodo per il rilancio del settore per il Paese. Un provvedimento - conclude Nobis - che oltre all’annuncio va reso operativo in maniera celere visto che le multinazionali turche e asiatiche del bianco si stanno posizionando velocemente sul mercato europeo e italiano”. (Rin)