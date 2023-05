Israele: Netanyahu, nostra campagna su Gaza non è ancora finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna militare israeliana a Gaza è ancora in pieno svolgimento. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parlando alla nazione in diretta televisiva. "Abbiamo colpito la Jihad islamica con il colpo più significativo che abbia mai subito", ha dichiarato il premier riferendosi all'uccisione di tre importanti agenti del terrorismo ieri, azione che ha scatenato le violenze. Netanyahu ha ribadito che i combattimenti "non sono ancora finiti", così come sottolineato anche dal ministro della Difesa Yoav Gallant. Le dichiarazioni del premier smentiscono di fatto le voci di un possibile cessate il fuoco, accordo mediato dall’Egitto che avrebbe potuto entrare in vigore a partire dalle 21:00 ora locale (le 20:00 in Italia). A tal proposito, il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha riferito che il suo Paese ha ricevuto una proposta di cessate il fuoco e che questa è in fase di valutazione. Nel frattempo, raffiche di missili hanno continuato in queste ore a colpire le regioni centrali e meridionali di Israele, attivando le sirene di allerta anti aerea in località quali Tel Aviv, Bersheeba, Sderot e Ascalona. Circa 300 razzi in totale sono stati lanciati verso i territori israeliani nel corso della giornata. Come riferito dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, le Forze di difesa israeliana (Idf) hanno dichiarato di star continuando a colpire siti nella Striscia di Gaza appartenenti alla Jihad islamica palestinese. (Res)