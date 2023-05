Roma: Iv, su Ztl fascia verde occorre percorso graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Ztl fascia verde "siamo per il rispetto delle regole, italiane ed europee, ma chiediamo che le restrizioni per i veicoli più inquinanti vengano impostate secondo principi di gradualità e di equilibrio, in modo da tutelare le fasce economicamente più deboli della popolazione". Lo dichiara il coordinamento di Italia viva Roma, che in una nota spiega: "Nelle scorse ore si è riunito il coordinamento romano di Italia Viva, con eletti, coordinatori cittadini e municipali, cabina di regia, per affrontare il tema della fascia verde con una posizione che punta sì alla tutela dell'ambiente e della sostenibilità ma che al tempo stesso non trascuri i risvolti economici della questione né tantomeno l'esigenza di garantire a tutti il diritto alla mobilità e la possibilità di giungere in tempi congrui a una conversione ecologica completa verso veicoli moderni e meno inquinanti. Abbiamo costituito in tal senso - aggiunge la nota - un gruppo di lavoro per analizzare e confrontare le migliori pratiche a livello europeo e italiano, con particolare riferimento a quanto accade a Milano, dove il trasporto pubblico rappresenta un modello di maggior efficienza". (segue) (Com)