Roma: Iv, su Ztl fascia verde occorre percorso graduale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Riteniamo sia fondamentale - prosegue il coordinamento di Italia viva Roma - accelerare anche a Roma sul trasporto pubblico: maggiore sarà infatti lo sviluppo e il potenziamento del trasporto pubblico locale, preferibilmente su ferro, tanto più puntuali potranno essere le richieste dell'Amministrazione sulla riduzione dell'uso delle auto private in circolazione. Siamo per il rispetto delle regole - italiane ed europee - ma chiediamo che le restrizioni per i veicoli più inquinanti vengano impostate secondo principi di gradualità e di equilibrio, in modo da tutelare le fasce economicamente più deboli della popolazione. Pare che il Sindaco Gualtieri, stando alle dichiarazioni di oggi, abbia finalmente deciso di andare in questa direzione, dopo scelte calate dall'alto senza alcuna condivisione né con i cittadini né con il Consiglio comunale. Su questo tema così sentito abbiamo, pertanto, chiesto in ottica di trasparenza la convocazione di un Consiglio straordinario", conclude il coordinamento di Italia viva Roma. (Com)