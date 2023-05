Germania: governo approva ingresso della cinese Cosco nel terminale di Amburgo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato l’ingresso della China Ocean Shipping Company (Cosco), colosso cinese di stato per la logistica e le spedizioni, nel terminale di Tollerort, parte del porto di Amburgo. È quanto comunicato da Hamburger Hafen und Logistik (Hhla), la società che gestisce il principale scalo portuale della Germania. Nell’infrastruttura di Tollerort, Cosco avrà una partecipazione del 24,9 per cento, ridotta rispetto a quella originariamente prevista nel contratto del 2021 fra le parti, pari al 35 per cento, per impedire che la Cina acquisisse influenza sul principale porto della Germania. La questione della quota era stata recentemente riaperta quando l’Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) ha classificato il terminale di Tollerort come infrastruttura critica, facendo vacillare la soluzione trovata dall’esecutivo federale e portando ad un riesame della pratica da parte del ministero dell’Economia e della Protezione del clima. Secondo Hhla, “tutte le questioni” riguardo l’investimento di Cosco nel terminale di Tollerort “sono state chiarite in colloqui intensi e costruttivi” con il dicastero. Pertanto, il gruppo cinese potrà acquisire la partecipazione nell’infrastruttura. A sua volta, il governo federale ha osservato che, dopo le dovute verifiche, il contratto tra Hhla e Cosco risulta adempiere alle “condizioni per la riduzione della partecipazione”. (Geb)