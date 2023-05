Università: Ronzulli (FI) su caro affitti, governo risponde con fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Garantire il diritto allo studio e all'alloggio per i nostri studenti è una priorità del governo di centrodestra. Nonostante il delicato momento economico, l'esecutivo, grazie al lavoro del ministro Bernini, è già impegnato per trovare una soluzione all'annoso problema del caro affitti: oltre ai 400 milioni già stanziati nella legge di bilancio ci sono fondi per 1 miliardo di euro previsti nel Pnrr. Una cifra corposa, che consentirà di arrivare ad ottenere migliaia di posti letto in più. Non consentiamo alla sinistra di darci lezioni su un tema che non nasce oggi ma che si trascina da anni. Alle strumentali polemiche dell'opposizione noi rispondiamo con i fatti concreti". Lo dichiara, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Com)