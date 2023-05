Rpt - Roma: 56enne ferito a colpi di pistola, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo e testo corretto) - In relazione alla notizia di cronaca del ferimento da arma da fuoco, avvenuto in data odierna in località Castel Romano, e riguardo alla quale fonti della questura hanno riferito che nel pomeriggio di oggi un uomo è stato ferito a colpi di pistola da una persona che si sarebbe dileguata, in un'area adibita a magazzino nel parco giochi Cinecittà world, la società Cinecittà world spa in una nota di rettifica precisa che: "L’episodio non è avvenuto all’interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso e l'episodio, in base ai rilievi dell’autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso". (Rer)