Roma: Pedica (+Eu Lazio), no allargamento Ztl, sarebbe una punizione per tutti

- No all'allargamento "della fascia della Ztl. Sarebbe una punizione per cittadini e commercianti". Lo dichiara in una nota il segretario regionale del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "Invito il sindaco - aggiunge - a rinunciare almeno per un po' di tempo a questa limitazione e a pensare a risolvere il problema dei rifiuti e quello delle strade e della viabilità che ancora sono il vero problema della città. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, ci manca solo l'obbligo di cambiare l'auto. Le priorità per Roma sono la sicurezza, l'ambiente e i rifiuti, oltre al problema della casa e del verde. Concentriamoci su questi argomenti per portare avanti una città ferma da anni e mal gestita dalla precedente amministrazione", conclude Pedica. (Com)