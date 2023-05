Università: Russo (FI) su caro affitti, da Bernini molti risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro affitti "è un problema che tocca nel vivo migliaia di famiglie con i loro figli, ragazzi e ragazze che hanno il diritto di poter frequentare gli studi con serenità senza gravare sui genitori. Come tutte le questioni serie, va affrontato con visione, serietà e senza strumentalità. È il metodo che sta usando, sin dal suo insediamento, il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini: il governo ha già stanziato 400 milioni di euro per nuovi posti letto e 500 milioni per le borse di studio, assegnato 7.500 posti letto previsti dal Pnrr e sta lavorando per i prossimi 52.500. Alle polemiche strumentali rispondiamo con misure concrete". Lo scrive in un post sui social, Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. (Rin)