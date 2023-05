Usa: accuse contro George Santos, il deputato repubblicano si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano George Santos, da mesi al centro di aspre polemiche a livello bipartisan per numerose bugie in merito ai suoi trascorsi professionali e alle sue attività finanziarie prima di entrare in politica, si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse emesse nei suoi confronti, durante l’udienza odierna presso un tribunale di Long Island, a New York. Santos, 34 anni, è stato arrestato oggi sulla base di 13 capi di imputazione emessi nei suoi confronti dal dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, per riciclaggio di denaro, sottrazione di fondi pubblici e false dichiarazioni al Congresso. (Was)