© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Re Harald di Norvegia resterà in ospedale a Oslo dopo il ricovero avvenuto nella giornata di lunedì a causa di un'infezione. Come reso noto dal Palazzo reale, Harald dovrà annullare gli appuntamenti per la settimana, compreso dunque l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto per domani, nell'ambito della visita del capo dello Stato in Norvegia. (Sts)