Riforme: Ceccanti a "Nova", obiettivo è conseguire governi di legislatura

- "Cosa mi auguro dal confronto sulle riforme avviato dal governo con le opposizioni? Che tutti sappiano distinguere bene la specificità della materia istituzionale rispetto alle altre. E' del tutto normale e fisiologico che ci sia una contrapposizione netta sulle politiche, mentre non lo sarebbe se fosse estesa alle regole". Lo ha sottolineato, ad "Agenzia Nova", Stefano Ceccanti, professore ordinario di Diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma, già senatore e deputato del Partito democratico. "La maggioranza ha un mandato per governare, ma non anche per riscrivere le regole da sola; le opposizioni hanno il diritto-dovere di indicare i problemi urgenti del Paese con soluzioni alternative, ma questo non vuol dire che non sia urgente anche un aggiornamento istituzionale", ha aggiunto il costituzionalista che si è, poi, soffermato su cosa comporterebbero, in termini di legge elettorale, eventuali modifiche verso il presidenzialismo, il semipresidenzialismo o il premierato. "Il presidenzialismo americano, con la separazione delle istituzioni, peggiorerebbe il quadro in termini di inefficienza e quindi non va per niente considerato - ha osservato Ceccanti -. Il semipresidenzialismo si abbinerebbe naturalmente al doppio turno di collegio, meglio con elezione contestuale tra presidente e Parlamento, e i modelli di premierato a premi di maggioranza, come propone da tempo parte della dottrina francese: il premierato a forme di premio di maggioranza. Questo come formule di trasformazione dei voti in seggi. Rimane il problema dell’individuazione dei singoli eletti, che resta quello dei collegi, sfuggendo all’alternativa sbagliata tra liste bloccate spersonalizzanti e preferenze che non sono adatte per le Politiche, perché mettono in competizione i candidati dello stesso partito il giorno delle elezioni". (segue) (Rin)