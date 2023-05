Riforme: Ceccanti a "Nova", obiettivo è conseguire governi di legislatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su quale sia, a suo avviso, la riforma istituzionale ideale per l’Italia, Ceccanti ha risposto: "Dobbiamo conseguire un obiettivo, quello di governi tendenzialmente di legislatura, identico a quello che si realizza nelle altre democrazie parlamentari. Siccome, però, come spiegava Roberto Ruffilli, il nostro sistema di partiti da cui partiamo è meno disciplinato, abbiamo bisogno di qualche elemento di rigidità iniziale in più, ossia una legge elettorale con vincoli coalizionali ed una forma di indicazione dei candidati primi ministri affinché il cittadino sia arbitro del governo, mentre nella fase successiva è sufficiente l’insieme (sottolineo insieme, ciascuna da sola non basta) delle quattro caratteristiche costituzionali delle forme parlamentari efficienti: fiducia al solo premier da una sola Camera, potere di chiedere anche la revoca dei ministri, sfiducia costruttiva a maggioranza assoluta, potere di provocare elezioni anticipate almeno in caso di sconfitta sulla fiducia, se entro pochi giorni la Camera non elegge qualcun altro a maggioranza assoluta. Insomma, ci vuole Ruffilli e quattro articoli del testo costituzionale tedesco: 63, 64, 67 e 68. Comunque - ha concluso Ceccanti -, tenendo fermo l'obiettivo dei governi di legislatura, sulle soluzioni tecniche confrontiamoci laicamente". (Rin)