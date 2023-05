Sicurezza: Cecchetti (Lega), misure governo hanno dato risultati concreti, numeri detti da Piantedosi lo confermano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure adottate da novembre del nuovo Governo hanno portato, come ha spiegato il ministro Piantedosi, ad un calo dei reati commessi alla Stazione Centrale del 39 per cento rispetto allo stesso periodo di tempo del 2019, ultimo anno confrontabile prima della pandemia. Significa che il rafforzamento degli uomini in divisa, l'incremento delle telecamere e tutte le altre misure adottate producono risultati concreti". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega in Lombardia. "Ora questo modello - prosegue -, considerando anche i 250 agenti in divisa in più annunciati sempre dal ministro Piantedosi e in arrivo a Milano, andrà esteso su un raggio più ampio, in una Milano dove, a causa di un'accoglienza incontrollata, la situazione resta di emergenza, come dimostrano i 4 casi di violenza sessuale registrati negli ultimi dieci giorni. Ma grazie alle misure introdotte dal ministro Piantedosi, grazie alla spinta della Lega con Matteo Salvini, finalmente stiamo invertendo la rotta anche a Milano". (Com)