Università: Barelli (FI) su caro affitti, bene azione governo e ministro Bernini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di centrodestra, "con l'azione di Forza Italia e del ministro Bernini, ha messo tra le sue priorità il diritto allo studio e all'alloggio per gli studenti universitari, un problema che esiste da anni". Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. "Nonostante una congiuntura economica che pesa molto anche sugli affitti - prosegue il parlamentare -, il governo sta investendo tantissimo, fin dalla legge di Bilancio, nella quale sono stati stanziati 400 milioni di euro a cui si aggiunge un miliardo di euro previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo stanziamento di risorse economiche, proseguono in parallelo gli incontri con le amministrazioni locali, il Demanio, le Regioni e i Comuni per sapere quali sono gli immobili pubblici non utilizzati che possono essere devoluti per nuovi alloggi da destinare agli studenti universitari. Ciò dovrebbe garantire circa 70 mila posti letto in più, nei tempi previsti e rispettando i target fissati dal Pnrr. Il problema viene dal passato e non serve rispondere alle polemiche su un tema così importante e delicato, lasciamo rispondere i fatti e il ministro Bernini sta lavorando per questo". (Com)