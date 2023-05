Medio Oriente: fonti stampa, l'Egitto media una tregua tra Israele e la Jihad islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha mediato una tregua tra Israele e la Jihad islamica palestinese per porre fine alle tensioni nella Striscia di Gaza scoppiate dopo che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno avviato l’operazione “Shield and Arrow” (Scudo e freccia), nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Lo riferiscono i media egiziani, mentre, fino ad ora, non vi è stata ancora alcuna conferma da parte israeliana. Un funzionario di Israele, citato dal quotidiano "The Times of Israel", ha riferito che il proprio Paese aspetta "di vedere i risultati sul campo" e che "un cessate il fuoco sarà giudicato solo dalle azioni sul campo, non dalle parole". Una fonte di Hamas ha dichiarato al quotidiano israeliano “Hareetz” che il gruppo palestinese è disposto a rispettare la tregua, ma sono ancora in corso trattative con la Jihad islamica per definire i termini dell’accordo. Secondo la stessa fonte, inoltre, l’Egitto ha intenzione di inviare una propria delegazione a Gaza per mettere in atto un piano di cessate il fuoco a lungo termine. Funzionari sia palestinesi sia egiziani si sono detti “ottimisti” sul raggiungimento di un accordo. Secondo quanto riporta il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al awsat” a mediare una possibile tregua vi sarebbero anche il Qatar e le Nazioni Unite. A seguito dell’operazione israeliana a Gaza che ha causato la morte di almeno 19 persone, tra cui esponenti di spicco della Jihad islamica, anche la sala congiunta delle fazioni palestinesi a Gaza ha annunciato l'attuazione dell'operazione "La vendetta dei liberi" contro Israele. Secondo quanto riferito dalle Idf, sono stati 270 i razzi e i colpi di mortaio lanciati dall’enclave contro i territori israeliani. Di questi, 205 hanno oltrepassato il confine mentre altri 65 sono precipitati all’interno di Gaza.(Res)