Francia-Costa d'Avorio: segretaria allo Sviluppo da domani ad Abidjan, focus su progetti di difesa e agricoltura

- La Segretaria di Stato francese per lo Sviluppo Chrysoula Zacharopoulou sarà domani e venerdì in Costa d'Avorio per partecipare al lancio di due progetti, uno di Difesa, l'altro in agricoltura, con la volontà di rafforzare i rapporti tra Parigi e Abidjan. "È una visita in un Paese molto importante per la Francia", ha dichiarato ai media una fonte diplomatica, spiegando che la visita "fa seguito a precedenti visite ministeriali, in particolare quella, a dicembre, del capo della diplomazia francese Catherine Colonna". I due Paesi intendono rafforzare il loro "partenariato strategico ed economico", ha proseguito la fonte, ricordando che la Francia è il primo investitore estero in Costa d'Avorio ed il suo primo partner di sviluppo economico tramite l'Agenzia francese per lo Sviluppo (Afd). Nel corso della sua permanenza nel Paese africano, Zacharopoulou terrà colloqui con il primo ministro Patrick Achi e con il ministro degli Esteri, Kandia Camara. (segue) (Res)