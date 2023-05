Francia-Costa d'Avorio: segretaria allo Sviluppo da domani ad Abidjan, focus su progetti di difesa e agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i progetti da inaugurare, Zacharopoulou assisterà alla posa della prima pietra di un nuovo edificio dell'Accademia internazionale per la lotta al terrorismo, iniziativa franco-ivoriana lanciata nel 2018 con l'obiettivo di rafforzare la presenza anti jihadista nel Paese africano, sempre più esposto all'offensiva jihadista in espansione verso le coste occidentali. Dalla sua inaugurazione, nel 2021, l'accademia ha formato un migliaio di dirigenti militari, di polizia, magistrati o doganieri provenienti da una trentina di Paesi, con l'obiettivo di creare un polo di eccellenza in Africa nella lotta al terrorismo. Nel settore agricolo, la Segretaria di Stato parteciperà al lancio del progetto "+Vitropic+", il cui obiettivo è di valorizzare il potenziale agricolo della Costa d'Avorio attraverso un partenariato pubblico-privato", come precisato dal ministero degli Esteri francese in un comunicato stampa. Il laboratorio dovrebbe sostenere lo sviluppo agricolo in Costa d'Avorio dando la priorità a progetti rispettosi dell'ambiente e a vantaggio dei piccoli produttori. (Res)