Strage Fidene: sequestrata armeria poligono di tiro, due indagati

- Nell'ambito delle indagini sulla strage di Fidene, su disposizione del Gip del tribunale di Roma, i carabinieri hanno sequestrato l'armeria del poligono Umberto I di Tor di Quinto facendo "espresso divieto - scrive il Gip- di effettuare noleggio delle armi a qualsiasi titolo". Un provvedimento che nasce in seguito all'omicidio plurimo e tentato omicidio commesso l'11 dicembre 2022 a Fidene, per il quale è indagato Claudio Campiti detenuto in carcere a Regina Coeli. Secondo la ricostruzione Campiti ha fatto irruzione nel chiosco in via Colle Giberto, dove era in corso la riunione condominiale del consorzio "Valle Verde" sparando, uccidendo 4 donne e ferendone una quinta. L'uomo avrebbe sparato con una pistola Glock modello 41 calibro 45 che aveva portato via un'ora prima dal poligono di tiro di Tor di quinto dove era socio. Risultano indagati il presidente della sezione di tiro sportivo nazionale e un altro uomo che avrebbero omesso di adottare le cautele necessarie a custodire le armi. Il sequestro riguarda la sola armeria mentre il poligono di tiro resta fruibile dai possessori di arma propria titolati ad usarla. (Rer)