Enogastronomia: Ronzulli (FI), prodotti sintetici mortificano nostre eccellenze

- "La sfrenata ricerca dell'innovazione e di fonti alimentari alternative non può e non deve trasformarsi in una minaccia o in una mortificazione delle eccellenze enogastronomiche italiane. Se qualcuno pensa che la farina di grilli, gli insetti, la carne e il latte sintetici possano mai entrare a far parte di una qualsiasi dieta si sbaglia di grosso. È inaccettabile che si pensi, anche solo vagamente, di sostituire i nostri prodotti agroalimentari, esportati in tutto il mondo, con qualcosa che in molti casi non esiste in natura e viene creato artificialmente". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenuta alla fiera "Tuttofood", in corso a Milano, al quartiere espositivo di Rho. "Queste soluzioni - ha proseguito la parlamentare - possono rappresentare una minaccia non solo per la salute dei consumatori, ma anche per l'economia del nostro Paese, poiché mettono a rischio la nostra capacità di competere sui mercati internazionali. Il governo e Forza Italia sono in prima linea anche per evitare che le nostre eccellenze siano minacciate dai tentativi di demonizzare alcuni prodotti, come quello, per fortuna fallito, di apporre il bollino nero sulle etichette di vino, o di mortificarne altri, favorendo le imitazioni straniere, e omologando così i nostri cibi o vini di altissima qualità agli standard mediocri di altri Paesi, che non possono contare sulle materie prime e sulla creatività italiane". (Rin)