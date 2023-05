Perù: casi di dengue in forte aumento, emergenza sanitaria in 20 regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, come ha chiarito la stessa Gutierrez Palomino, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) non ha varato un vaccino o un farmaco specifico per la malattia. La raccomandazione che il ministero ha chiesto a sindaci e governatori di far arrivare alla cittadinanza è quella di ridurre i rischi eliminando tutti quei depositi domestici dove l'acqua ristagna e le zanzare, portatrici della dengue, possono deporre le uova. Il governo ha inoltre previsto lo stanziamento straordinario di 35 milioni di soles (l'equivalente di circa 8,6 milioni di euro) per rinforzare le strutture sanitarie operative in grado di intervenire sul campo. (Brb)