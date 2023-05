Usa: Casa Bianca su situazione al confine, prossime settimane saranno sfidanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale degli Stati Uniti sta facendo “tutto il possibile” per gestire al meglio la situazione al confine con il Messico, in vista della scadenza del Titolo 42 prevista per le 23:59 locali di domani. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Le prossime settimane saranno sfidanti, ma siamo impegnati a portare a termine il lavoro”, ha detto. (Was)