Torino: nasce il Consiglio direttivo dell'Unione industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell’area Torinese si avverte in modo impellente la necessità di definire delle prospettive strategiche di sistema che ne definiscano le nuove linee di sviluppo, non soltanto in termini economico produttivi - ha affermato Marsiaj -, ma in una più ampia ottica di crescita e coesione sociale, con la prospettiva di fissare obiettivi condivisi e da perseguire attraverso il comune impegno di tutti gli attori territoriali", ha concluso. (Rpi)