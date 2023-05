Riforme: Celotto a "Nova", siano il più possibile condivise e studiate per bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Se facessimo un gioco e mi chiedessero 'professore, hai la penna in mano per 24 ore e scrivi tu la Costituzione', io avrei paura a farlo per due ragioni. La prima, è che quando fai una riforma devi sempre valutare con attenzione come funziona: basti pensare a quello che è accaduto con la modifica del Titolo quinto della Carta fondamentale. Occorre agire, quindi, con grande cautela. E, poi, c’è la necessità della condivisione. In poche parole, si deve procedere con una riforma il più possibile condivisa, studiandola per bene". Lo ha detto, ad "Agenzia Nova", Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Roma Tre, in merito al confronto sulle riforme istituzionali con le opposizioni, avviato dal governo guidato da Giorgia Meloni. Quanto alle eventuali modifiche che riguarderebbero la Costituzione, a seconda dei modelli presenti sul tavolo, il costituzionalista ha spiegato: "Il presidenzialismo richiede un’ampia riforma perché si devono modificare anche i poteri del nuovo presidente della Repubblica rispetto al Consiglio superiore della magistratura, rispetto alla nomina della Corte costituzionale. Se parliamo di presidenzialismo, e di semipresidenzialismo, occorre dunque modificare una decina di articoli della Costituzione. Per quanto concerne, invece, il premierato, le modifiche sono limitate a due-tre articoli della Carta fondamentale, relativi ai poteri del premier ed al meccanismo della sfiducia - ha aggiunto Celotto -. Se si optasse per il cancellierato, infine, bisognerebbe modificare solo l’articolo 94 della Carta, sull’eventuale sfiducia costruttiva. Poi, ci sono da considerare diversi altri aspetti, legati al procedimento legislativo, al bicameralismo perfetto. Ci sono tanti articoli della Costituzione che si possono modificare singolarmente, come ad esempio quelli sulle Autonomie. I progetti di riforma di Renzi e Berlusconi erano composti sempre da 50 articoli di modifiche, tanta roba insomma". (Rin)