Ocse: quarto trimestre 2022 reddito reale famiglie a +0,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2022 il reddito reale delle famiglie nella zona Ocse è cresciuto dello 0,6 per cento, superando la crescita del Pil reale per abitante dello 0,1 per cento. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'organizzazione internazionale basata a Parigi. Il dato globalmente nel 2022 è calato del 3,8 per cento nell'area Ocse. Il reddito reale in Italia è calato del 3,5 per cento negli ultimi tre mesi dello scorso anno, per registrare una contrazione complessiva dello 0,8 per cento nel 2022. In Francia, invece, tra ottobre e dicembre il dato è aumentato dello 0,7 per cento e dello 0,1 per cento sull'intero anno. Cresciuto anche nel Regno Unito nell'ultimo trimestre all'1,2 per cento, per poi contrarsi dell'1,9 per cento sui dodici mesi. In Germania è invece calato dell'1 per cento negli ultimi tre mesi ed è rimasto allo 0 per cento sull'anno. Negli Stati Uniti il reddito reale è calato dello 0,8 per cento nell'ultimo trimestre e del 6 per cento nel 2022.(Frp)