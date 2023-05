Università: presidio permanente di Studenti per Udu Padova per protestare contro caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Studenti per Udu Padova, tramite un comunicato, ha reso noto che dalle 16 di oggi "è iniziato il presidio permanente con studenti e studentesse che si sono accampati davanti Palazzo del Bo, sede centrale dell'Ateneo patavino, per protestare contro il caro affitti, sulla scia di quanto successo a Milano, Roma, Firenze e Torino. Gli studenti dormiranno in tenda finché non verranno ascoltati dalla rettrice, dal sindaco e dall'assessora Donazzan". L'associazione attua il "presidio permanente contro il caro affitti", spiega Domenico Amico, coordinatore Studenti per Udu Padova, che aggiunge: "Vogliamo soluzioni concrete e tempestive per la residenzialità pubblica studentesca e non ci fermeremo finché non avremo risposte. La Regione deve prendersi le sue responsabilità, per questo chiediamo un tavolo di confronto con lei e i rappresentanti degli studenti in Esu, l'ente per il diritto allo studio regionale. La propaganda di questa destra inadeguata e incapace prova ad incolpare i sindaci, ma è imbarazzante che chi è al governo non sappia che il diritto allo studio è responsabilità regionale. In Veneto la destra governa da vent'anni e l'ultima residenza pubblica dell'Esu è stata costruita alla fine degli anni 80. A fronte di 14.000 richieste per i posti in residenza, i letti disponibili sono a malapena 1.200 circa, non si copre nemmeno il 5 per cento del fabbisogno. E' così che la destra si occupa del diritto allo studio: ignorando completamente la comunità studentesca". "L'università non può essere accessibile solo a chi può permettersi un affitto da 400 o 500 euro al mese e oggi, a Padova come in tutta Italia, il rincaro dei prezzi dell'affitto è spaventoso", conclude.