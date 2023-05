Brasile: Petrobras prevede aumento produzione gas naturale fino al 50 per cento in più in 4 anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petrobras sta studiando inoltre la creazione di un "ecosistema energetico" sul Margine Equatoriale, regione marina che si estende dalla costa dello stato di Amapá a quella di Rio Grande do Norte. Secondo quanto riferito dal direttore di esplorazione e produzione della società, Joelson Falcao, in una nota del 2 maggio, Petrobras vuole sviluppare un ecosistema energetico creando, accanto all'esplorazione ed estrazione petrolifere, parchi eolici offshore, impianti per idrogeno, strutture per la raccolta e stoccaggio del carbonio e di altre fonti. "Lo scopo è aprire nuove opportunità per integrare le catene del valore e promuovere lo sviluppo locale nelle regioni in cui verranno installati i nuovi progetti, sfruttando le vocazioni regionali", affermava il dirigente Petrobras in una nota. (segue) (Brb)