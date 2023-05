Brasile: Petrobras prevede aumento produzione gas naturale fino al 50 per cento in più in 4 anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il margine equatoriale brasiliano è localizzato vicino alle baie della Guyana e del Suriname, dove ExxonMobil accumula più di 25 scoperte. Gli studi dell'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale ei biocarburanti (Anp) indicano un alto potenziale di riserve petrolifere nella regione. Lo scorso 30 marzo il presidente Prates, aveva inoltre annunciato che la società prevede di effettuare esplorazione di petrolio e gas alla foce del Rio delle Amazzoni. "Se la fattibilità del progetto sarà dimostrata, sarà un salto verso il futuro, che porterà a una nuova ondata di investimenti e opportunità", affermava Prates in un'intervista con il quotidiano "G1". "Dopo le scoperte di bacini petroliferi nello strato pre-sal, siamo di fronte l'ultima frontiera, il margine equatoriale. Una fascia costiera che va dallo stato di Amapá al Rio Grande do Norte", precisava. (segue) (Brb)