Energia: Libia, società russa Tatnef annuncia una nuova scoperta petrolifera nel bacino di Ghadames

- La società russa Tatneft ha annunciato una nuova scoperta petrolifera nel bacino di Ghadames, nella Libia occidentale, all’interno del blocco 04 dell’area esplorativa 82, dove opera insieme alla compagnia statale libica National Oil Corporation (Noc). Lo ha annunciato la Noc in un comunicato, in cui ha precisato che la scoperta ha riguardato il "pozzo esplorativo F1-82/4", situato a circa 330 chilometri a sud di Tripoli, perforato a una profondità totale di 8.500 piedi. La portata raggiunta è di 1.870 barili di petrolio al giorno, ha aggiunto la compagnia libica, precisando che si è trattato della terza scoperta effettuata dalla firma dell’accordo di condivisione dell’esplorazione e della produzione, siglato da Noc e Tatnef nel 2005. Circa il blocco 82/04, la Noc detiene l’89,5 per cento delle quote, mentre la parte russa, che funge da operatrice, il restante 10,5 per cento. (Lit)