Veneto: strutturato percorso di ricollocamento per lavoratori di Tessitura Monti

- In data odierna si è tenuto un nuovo tavolo di aggiornamento sulla situazione della Tessitura Monti, in provincia di Treviso. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, l'Unità di crisi aziendali della regione Veneto, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale Mario Pettinato, delle parti sindacali e delle Rsu, e alcuni rappresentanti dei Centri per l'impiego di Treviso, è stato strutturato un percorso di ricollocamento sul territorio per tutti i lavoratori che non troveranno impiego in caso di un eventuale acquirente. (Rev)