Università: Gasparri (FI), su alloggi da Bernini segnale forte e importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Quello del caro-affitti è un problema grave che ormai è presente nelle grandi città da diversi anni soprattutto per gli studenti e i giovani lavorati. Il governo, grazie all'azione tempestiva del ministro Bernini che pone rimedio ai danni di una negligenza politica passata, sta investendo una cifra consistente per ottenere migliaia di posti letto in più che verranno messi a disposizione degli studenti e si sta lavorando anche alla possibilità di utilizzare gli immobili pubblici dismessi. Un segnale forte e importante da parte del ministro Bernini, sempre in prima linea per garantire a tutti la possibilità del diritto allo studio, una delle priorità della sua azione politica". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato(Rin)