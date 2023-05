Energia: Spagna, Cepsa annuncia esportazione di idrogeno verde in Europa dal 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cepsa ha annunciato oggi un accordo con la società di servizi energetici Getec per la fornitura di idrogeno verde a partire dal 2026, che consentirà alla compagnia petrolifera spagnola di raggiungere direttamente i clienti industriali in Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Italia. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", questa nuova alleanza si aggiunge all'accordo che Cepsa ha sottoscritto con il porto di Rotterdam, poiché la produzione arriverà lì dai parchi energetici situati a Cadice e Huelva attraverso vettori energetici come l'ammoniaca o il metanolo. Da lì sarà distribuita ai punti di approvvigionamento richiesti dai clienti di Getec. L'azienda svizzera è uno dei principali fornitori europei di servizi energetici per l'industria e il settore immobiliare, con clienti in vari settori con una forte esigenza di decarbonizzazione, come l'industria chimica, automobilistica e farmaceutica. L'azienda energetica spagnola ha spiegato che questo nuovo annuncio mira a consolidare la domanda e a rafforzare il modello di business che consentirà lo sviluppo dei suoi due parchi energetici in Andalusia, situati a Palos de la Frontera, a Huelva, e San Roque a Cadice (Spm)