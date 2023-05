Carceri: Nordio, sport e lavoro fondamentali per rieducare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sport e lavoro sono fondamentali per l’obiettivo costituzionale della rieducazione. La pena non deve essere né crudele né priva dell’aspirazione a rieducare, stiamo lavorando per portare sempre più sport nelle carceri". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo questa mattina alla presentazione del progetto Sport di Tutti, nell’aula teatro del penitenziario di Roma Rebibbia "Germana Stefanini". L’iniziativa - informa il ministero della Giustizia - rappresenta la parte destinata agli istituti del più ampio Piano sociale per lo sport, elaborato da Sport e salute Spa, grazie alle risorse fornite dal dipartimento per lo Sport. "Come il lavoro anche lo sport necessita di spazi idonei, non presenti in tutti gli istituti", ha proseguito Nordio. "Poiché è molto difficile creare nuove strutture carcerarie in Italia, la nostra idea sarebbe quella di recuperare quelle idonee sia a potenziare il lavoro, sia l’attività sportiva". L’idea è sfruttare edifici già esistenti: "Ci sono decine e decine di caserme dismesse, che hanno un’architettura compatibile, in linea teorica, con le carceri", ha sostenuto il Guardasigilli. "Credo che lo sport possa dare quel contributo di umanità richiesto dalla nostra Costituzione", ha aggiunto il ministro dello Sport e i giovani, Andrea Abodi, che ha definito la pratica sportiva come "una difesa immunitaria per mitigare i mali sociali". (segue) (Com)