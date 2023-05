Carceri: Nordio, sport e lavoro fondamentali per rieducare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi, moderati da due sportivi - l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino e l’ex ginnasta Angelica Savrayuk - sono stati introdotti dal saluto della direttrice della casa circondariale, Nadia Fontana, che ha sottolineato come l’attività fisica, in quanto linguaggio universale, rappresenti in carcere "uno strumento fondamentale per far apprendere regole e rispetto dell’avversario". Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e salute Spa ha ricordato come il progetto sia nato da alcuni protocolli d’intesa con il Dap e descritto le varie fasi di realizzazione. "All’avviso pubblico hanno aderito 116 associazioni e società sportive da 19 Regioni diverse, che hanno proposto di realizzare attività in 60 istituti penitenziari per adulti, in 13 per minori e in 25 comunità di accoglienza per minori, con un coinvolgimento previsto di circa 10.000 detenuti". (segue) (Com)