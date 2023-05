Carceri: Nordio, sport e lavoro fondamentali per rieducare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati rilevanti che, ha sottolineato il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Russo, "danno l’idea concreta di un notevole progresso in questo campo e del grande interesse da parte di associazioni e di agenzie del terzo settore. Stiamo pensando di costituire un hub con Sport e salute per coordinare le tante attività, a volte anche frammentarie o spontaneistiche, esistenti in tutti i 190 istituti penitenziari", ha aggiunto il capo del Dap, che ha evidenziato come il progetto comprenda anche iniziative per tutto il personale penitenziario. Stando ai dati dell’ufficio statistiche del Dap, nel 2022 sono state 380 le iniziative sportive strutturate, organizzate negli istituti, che hanno coinvolto 11.014 detenuti, operatori di 123 associazioni e 35 volontari non appartenenti a istituzioni. (segue) (Com)